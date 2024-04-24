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12:27, 24 апреля 2024Россия

Россиянка привязала алабая с больной лапой к автомобилю и заставила бежать

В Красноярске женщина привязала алабая с больной лапой к авто и заставила бежать

В Красноярске женщина привязала алабая с больной лапой к автомобилю и заставила бежать. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Ngs24.ru.

На представленном ролике видно, как горожанка пытается погрузить животное в багажник машины. Пес не смог запрыгнуть. Тогда хозяйка решает привязать поводок алабая к багажнику и потащить его по дороге.

Преодолев некоторое расстояние, россиянка припарковала автомобиль и повела собаку пешком. Сотрудники полиции заинтересовались произошедшим и начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что двое жителей села Ворсино Калужской области избили мальчика с эпилепсией и бездомную собаку, которая гуляла рядом с ним. Волонтер пояснила, что мужчины загнали животное в будку и били палкой. После этого собаке зашили рану, сейчас ей подыскивают хозяев.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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