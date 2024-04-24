ВСУ попытались атаковать российские позиции французскими бомбами Hammer

Минобороны России: средства ПВО сбили шесть французских бомб Hammer в зоне СВО

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, при попытке атаковать российские позиции также уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и Ольха и 299 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).