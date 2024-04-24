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15:02, 24 апреля 2024Россия

ВСУ попытались атаковать российские позиции французскими бомбами Hammer

Минобороны России: средства ПВО сбили шесть французских бомб Hammer в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, при попытке атаковать российские позиции также уничтожены девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и Ольха и 299 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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