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18:41, 24 апреля 2024Путешествия

Самолет с пассажирами сел на скользкую полосу, увяз в грунте и попал на видео

Частный самолет выкатился на пределы полосы в Бразилии и попал на видео

Самолет Bombardier Learjet 75 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Эрехима, Бразилия, и попал на видео. Подробностями делится местный портал Planalto.

Инцидент произошел 23 апреля с частным лайнером, который летел из Чапеко. На опубликованных кадрах видно, что борт сел на скользкую полосу, не успел затормозить и увяз в грунте.

Известно, что в салоне самолета были пассажиры, одна из участниц рейса получила травмы и попала в больницу. Местные власти проводят расследование случившегося.

В Нью-Йорке пассажирский лайнер Swiss Air едва не столкнулся с четырьмя другими воздушными судами. Причиной стала ошибка диспетчеров.

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      Мария Борисова
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