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03:22, 24 апреля 2024Мир

Северная Корея отправила экономическую делегацию в Иран

ЦТАК: экономическая делегация Северной Кореи отправилась в Иран

Фото: Jo Yong Hak / Reuters

Делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегация вылетела из Пхеньяна во вторник, 23 апреля. Информации о программе и целях визита не приводится.

Yonhap отмечает, что поездка может быть связана с намерением сторон укрепить связи в военной сфере.

Ранее Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием в ночь с 13 на 14 апреля. В частности, Сеул подозревает Пхеньян в поставках Тегерану беспилотников и баллистических ракет. Данные подозрения исходят из того факта, что с начала 1980-х годов Иран начал сотрудничество с КНДР и импортировал оттуда военные технологии.

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      Марина Совина
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