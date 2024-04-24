Шольц выразил тревогу из-за шпионажа в Германии

Шольц: сообщения о шпионаже члена партии АдГ в пользу Китая вызывают тревогу

Сообщения о предполагаемом шпионаже члена правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в пользу Китая вызывают тревогу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Обвинения, выдвигаемые против АдГ, вызывают тревогу», — отметил канцлер, добавив, что задержания предполагаемых шпионов «не должны вызывать самоуспокоения, а должны подстегнуть нас выйти на след всех, кто шпионит в наших странах».

«Мы не можем мириться со шпионажем против нас, из какой бы страны он ни исходил», — подчеркнул Шольц.

23 апреля полиция Дрездена задержала члена партии АдГ Цзяня Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Он был помощником депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Кра.