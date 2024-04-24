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01:26, 24 апреля 2024Мир

США обвинили в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России

Посольство РФ: попытки США раскачать внутриполитическую ситуацию в России тщетны

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США тщетно пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в России, разыгрывая «правозащитную карту». Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

Так в дипмисии прокомментировали ежегодный доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире. В российском посольстве назвали доклад «очередной попыткой навязать международному сообществу американские ценности».

Отмечается, что нападки в адрес Москвы сводятся к оспариванию правомерности спецоперации на Украине. Также Россию бездоказательно обвиняют в нарушении международного гуманитарного права, отметили в дипмиссии.

«В этом же ряду — клевета о внутренних репрессиях и подавлении свободы слова в нашей стране», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека в предисловии к ежегодному докладу Госдепартамента по данной проблеме. Также подчеркивается, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и депортациями мирного гражданского населения.

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      Марина Совина
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