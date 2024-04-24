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12:50, 24 апреля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о фигуранте по делу замминистра обороны России

Арестованный друг замминистра обороны Бородин владел 18 компаниями
Сергей Бородин

Сергей Бородин. Кадр: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Бизнесмен Сергей Бородин, который является фигурантом дела о получении взятки и близким другом заместителя министра обороны России, владел 18 компаниями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сейчас Бородин является владельцем шести компаний, три из которых принадлежат ему полностью. Предприниматель вместе с женой замминистра обороны Светланой был в числе учредителей финансовой компании, которая выдавала потребительские кредиты. Потом они вышли из ее руководства.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Бородина и замминистра обороны России Тимура Иванова до 23 июня. Им предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

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