Стало известно о способности российских ЗРК поражать западные Taurus

«Алмаз-Антей»: российские ЗРК способны уверенно поражать ракеты Taurus

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) способны уверенно поражать западные ракеты Taurus, которые могут быть поставлены Украине. Об этом ТАСС стало известно от замгендиректора по научно-техническому развитию — первого замгенконструктора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Сергея Друзина.

Специалист назвал Taurus непростой целью, отличающейся маленькой эффективной площадью рассеяния (ЭПР). «Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить их на дальностях, обеспечивающих их поражение в центральной зоне поражения. Они обнаруживаются и уверенно поражаются», — сказал конструктор.

По его оценке, Taurus является «хорошей крылатой ракетой», в которой нет «ничего сверхординарного и страшного».

В марте полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что все ЗРК, которые сегодня есть на вооружении России и которые присутствуют в зоне специальной военной операции (СВО), способны поражать крылатые ракеты Taurus.