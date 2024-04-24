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12:58, 24 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о способности российских ЗРК поражать западные Taurus

«Алмаз-Антей»: российские ЗРК способны уверенно поражать ракеты Taurus
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) способны уверенно поражать западные ракеты Taurus, которые могут быть поставлены Украине. Об этом ТАСС стало известно от замгендиректора по научно-техническому развитию — первого замгенконструктора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Сергея Друзина.

Специалист назвал Taurus непростой целью, отличающейся маленькой эффективной площадью рассеяния (ЭПР). «Но энергопотенциал всех наших средств позволяет уверенно обнаружить их на дальностях, обеспечивающих их поражение в центральной зоне поражения. Они обнаруживаются и уверенно поражаются», — сказал конструктор.

По его оценке, Taurus является «хорошей крылатой ракетой», в которой нет «ничего сверхординарного и страшного».

В марте полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что все ЗРК, которые сегодня есть на вооружении России и которые присутствуют в зоне специальной военной операции (СВО), способны поражать крылатые ракеты Taurus.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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