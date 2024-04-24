Сторонник «Азова» получил должность в Хельсинкской комиссии США

Сторонник «Азова» назначен директором по персоналу в Хельсинкской комиссии США

Сторонника националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Пола Массаро назначили директором по персоналу комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия). Об этом сообщила пресс-служба комиссии, передает РИА Новости.

«Мы с радостью сообщаем, что Пол Массаро назначен директором по персоналу Хельсинской комиссии», — сообщили в комиссии.

Ранее Массаро занимал пост политического советника организации. Тогда он отметился фотографиями с флагом «Азова» и в одежде с шевронами, на которых был изображен украинский националист Степан Бандера. Позднее публикации были удалены из социальных сетей мужчины.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к колонии строгого режима 34-летнего Станислава Дутова и 24-летнего Андрея Богдана, военнослужащих «Азова».