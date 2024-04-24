В Fortnite скрыли токсичные празднования

The Verge: авторы игры Fortnite позволили скрыть оскорбительные реакции

Создатели популярной сетевой игры Fortnite позволили игрокам скрывать оскорбительные реакции. Об этом сообщает издание The Verge.

В обновлении 29.30 пользователи могут отключить и не видеть в игре ряд празднований от других геймеров. В их число вошла популярная и ставшая интернет-мемом реакция Take the L, когда персонаж исполняет танец, образуя рукой букву L, означающую Looser («проигравший»). Обычно празднования демонстрируют после победы над соперником.

По словам журналистов, описанная группа эмоций чаще всего вызывала споры в сообществе. Геймеры на протяжении многих лет жаловались, что данные виды празднований задевают их чувства, так как являются токсичными и чрезмерно агрессивными.

Также в материале говорится, что Epic Games — создатель Fortnite — мог скрыть некоторые празднования из-за нарушения закона. Многие эмоции имитируют популярные танцевальные движения, права на которые принадлежат их авторам. Так, в феврале студия договорилась со знаменитым хореографом Кайлом Ханагами, который придумал празднование «Это сложно».

В конце марта компания Epic Games анонсировала появление собственного магазина с приложениями на iPhone. Возвращение игр от студии — в первую очередь, Fortnite — на устройства Apple станет возможным благодаря закону о цифровых рынках (DMA), принятому в Европе.