Женщина без спросу забралась к соседям и попыталась устроить секс втроем

В США женщина попыталась устроить секс втроем с незнакомым соседом

В американском городе Монро, штат Луизиана, женщина без спросу забралась в дом к соседям и попыталась устроить секс втроем. Об этом сообщает сайт The Smoking Gun.

По утверждению соседа, поздно вечером он услышал стук в дверь. Как оказалось, на пороге стояла незнакомая женщина. Она тут же проскользнула внутрь и, как записано в полицейском рапорте, «стала пытаться совершать сексуальные действия с ним и его девушкой».

Мужчина выгнал ее из дома и позвонил в полицию. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили неподалеку 31-летнюю Шадонну Херд. Пострадавший подтвердил, что приходила именно она.

Утром Херд арестовали. Ее обвиняют, среди прочего, в проникновении в жилой дом без разрешения, нарушении общественного порядка, причинении ущерба и сопротивлении сотруднику полиции.

Ранее сообщалось, что в США женщина проснулась и обнаружила, что незнакомый мужчина хватает ее за бедро. Злоумышленника арестовали, против него были выдвинуты обвинения в ограблении и попытке изнасилования.