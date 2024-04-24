Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:49, 24 апреля 2024Бывший СССР

У спикера Народного собрания Гагаузии отобрали дипломатический паспорт

У спикера собрания Гагаузии отобрали диппаспорт после возвращения из России
Дмитрий Константинов

Дмитрий Константинов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова отобрали дипломатический паспорт после возвращения из России, передает «Sputnik Молдова».

«Когда вернулся, подал дипломатический паспорт, мне сказали, что нужно проверить мои данные. Через полчаса ко мне подошли с актом — ознакомьтесь, мы у вас отбираем дипломатический паспорт», — сообщил политик.

По его словам, на допросе представителей правоохранительной службы интересовала его поездка в Москву на съезд оппозиции Молдавии.

«У нас что, "военные" отношения с Россией? Вы приняли такой закон, что это агрессор, и вы порвали с ними все отношения? Нет. Так в чем дело? Покажите закон, который я нарушил», — заключил Константинов.

Ранее стало известно, что прокуратура Молдавии провела обыски в Министерстве иностранных дел страны. До этого прокуратура арестовала заместителя министра иностранных дел Молдавии Василия Миркоша. Его обвиняют в незаконной выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб, а также российским чиновникам и бизнесменам.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о применении Украиной ракеты ATACMS против России

      Банки нерезидентов вошли в топ самых прибыльных в России

      На Украине предположили сроки получения военной помощи

      США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

      Расправившуюся с двухлетней дочерью в ванне россиянку осудили

      Троих россиян унесло в открытое море в Сочи

      В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь и живущих по своим порядкам мигрантах

      ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

      Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем

      Назван самый вредный завтрак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше