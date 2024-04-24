У спикера Народного собрания Гагаузии отобрали дипломатический паспорт

У спикера собрания Гагаузии отобрали диппаспорт после возвращения из России

У спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова отобрали дипломатический паспорт после возвращения из России, передает «Sputnik Молдова».

«Когда вернулся, подал дипломатический паспорт, мне сказали, что нужно проверить мои данные. Через полчаса ко мне подошли с актом — ознакомьтесь, мы у вас отбираем дипломатический паспорт», — сообщил политик.

По его словам, на допросе представителей правоохранительной службы интересовала его поездка в Москву на съезд оппозиции Молдавии.

«У нас что, "военные" отношения с Россией? Вы приняли такой закон, что это агрессор, и вы порвали с ними все отношения? Нет. Так в чем дело? Покажите закон, который я нарушил», — заключил Константинов.

Ранее стало известно, что прокуратура Молдавии провела обыски в Министерстве иностранных дел страны. До этого прокуратура арестовала заместителя министра иностранных дел Молдавии Василия Миркоша. Его обвиняют в незаконной выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб, а также российским чиновникам и бизнесменам.