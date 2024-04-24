В Британии связали отказ военных ВСУ выполнять приказы с назначением Сырского

Меркурис: военные ВСУ отказываются выполнять приказы после назначения Сырского

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще отказываться выполнять приказы. Он связал это с назначением новым главнокомандующим Александра Сырского вместо популярного в войсках Валерия Залужного.

«Если все сообщения правдивы, то это говорит об обострении проблемы. Возможно, ситуация усугубилась из-за недавней смены командования — снятия с должности генерала Залужного и замены его на непопулярного генерала Сырского, который, как мы все знаем, русский», — сказал эксперт.

Он добавил, что украинские военные устали от боевых действий, они начали сомневаться в обещаниях возможной победы и поддержки со стороны Запада.

Меркурис считает, что бойцы ВСУ думают о том, как спасти свою жизнь, а не о выполнении приказов, поэтому целые бригады принимают решения самостоятельно. Это говорит о нарушении цепочки командования, заключил аналитик.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ряд украинских батальонов отказываются слушать приказы главнокомандующего Александра Сырского и президента Владимира Зеленского.

