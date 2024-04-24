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20:12, 24 апреля 2024Бывший СССР

В Эстонии начались первые киберучения НАТО с участием Украины

В Таллине начались первые киберучения НАТО с участием Украины
СюжетУчения НАТО:

Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

В Таллине начались крупнейшие в мире киберучения Locked Shields 2024 под эгидой НАТО по вопросам киберобороны с участием Украины. Об этом сообщает Центр передового опыта НАТО по вопросам киберобороны.

В учениях принимают участие эксперты из более чем 40 стран, среди которых впервые появилась Украина.

В ходе тренировок команды «Синих» должны защищать вымышленную страну Берилию от кибератак со стороны команды «Красных».

«Имитируя интенсивные кризисные условия, эти команды применяют национальные стратегии и тесно сотрудничают с международными союзниками для выработки эффективных ответов», — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Параллельно команды-участники Locked Shields 2024 изучают стратегические и коммуникационные тактики, чтобы подготовиться ко всем опасностям кибервойны.

Ранее стало известно, что с 26 апреля по 14 мая НАТО будет проводит учения в Финляндии, на границе с Россией. К ним было привлечено 20 тысяч военных.

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      Илья Таксюр
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