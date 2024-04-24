В Генпрокуратуре предложили давать доступ прокурорам к банковским операциям

Краснов: нужно дать доступ прокурорам к операциям с деньгами на оборонзаказы

Прокурорам нужно дать доступ к банковским операциям с деньгами, которые выделили на выполнение гособоронзаказа. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщаетРИА Новости.

Эта инициатива поможет усилить надзор в части ценообразования на продукцию для оборонно-промышленного комплекса, подчеркнул Краснов. Генпрокурор попросил поддержать эту идею.

Ранее он сообщил, что в стране важно устранить дисбаланс в зарплате охраняющих границу с Украиной военных.