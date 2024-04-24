Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 24 апреля 2024Силовые структуры

В Генпрокуратуре рассказали о количестве уголовных дел из-за казнокрадства

Краснов: в России в 2023 году завели 719 уголовных дел из-за казнокрадства

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За 2023 год следователи завели 719 уголовных дел из-за казнокрадства. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Ущерб по этим делам превысил миллиард рублей, рассказал Краснов. Он добавил, что благодаря новым судебным полномочиям прокуроры смогли пресечь легализацию 46 миллиардов рублей и блокировать вывод активов на семь миллиардов рублей.

Ранее Краснов сообщил, что прокуратура проконтролирует, чтобы списываемые регионам по инициативе президента кредиты не шли на банкеты, премии и машины чиновникам.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за Россию сербский доброволец попросил Путина о помощи. Почему его хотят выдворить из страны?

      Россиянка попала в больницу с острым удушьем из-за съеденных год назад фисташек

      Патрушев назвал причину страха прозападных стран признать правоту России

      На Украине назвали причину провала обороны ВСУ в Очеретино

      Россиянка по вине УК три года жила в затопленной квартире

      Президент Грузии помиловала участника акций протеста против закона об иноагентах

      Молдавского оппозиционера Шора обвинили в использовании «грязных денег»

      Иранского министра захотели арестовать за теракт 30-летней давности

      Подозреваемый в расправе над молодой россиянкой задержан

      Верховная Рада одобрила увеличение пограничных войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше