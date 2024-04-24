В Генпрокуратуре рассказали о количестве уголовных дел из-за казнокрадства

Краснов: в России в 2023 году завели 719 уголовных дел из-за казнокрадства

За 2023 год следователи завели 719 уголовных дел из-за казнокрадства. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Ущерб по этим делам превысил миллиард рублей, рассказал Краснов. Он добавил, что благодаря новым судебным полномочиям прокуроры смогли пресечь легализацию 46 миллиардов рублей и блокировать вывод активов на семь миллиардов рублей.

Ранее Краснов сообщил, что прокуратура проконтролирует, чтобы списываемые регионам по инициативе президента кредиты не шли на банкеты, премии и машины чиновникам.