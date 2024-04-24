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13:03, 24 апреля 2024Силовые структуры

В Генпрокуратуре сообщили о призывающих отбирать оружие у силовиков провокаторах

Краснов: провокаторы рассылают инструкции о том, как отобрать оружие у силовиков
СюжетДиверсии в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Провокаторы рассылают россиянам через социальные сети и мессенджеры инструкции о том, как отобрать оружие у полицейских и военных. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Россияне также получают информацию о том, как проводить диверсии, добавил Краснов. Генпрокурор отметил, что в 2023 году его ведомство направило в Роскомнадзор более тысячи требований. В результате с 95 тысяч сайтов удалили такую информацию.

Ранее Краснов заявил о возросших рисках совершения терактов и диверсий в России.

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