В Кремле оценили роль Ельцина в становлении современной России

Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить

Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, сказать «в двух словах» о такой исторической фигуре как Ельцин было не верно.

Помимо этого, отвечая на вопрос о традиционном звонке действующего президента России Владимира Путина вдове Ельцина Наине, Песков пообещал уточнить информацию об этом и сообщить позже.

Борис Ельцин был первым всенародно избранным президентом России. Он пробыл на посту главы государства с 1991 по 1999 год, уйдя в отставку по собственному желанию. 23 апреля 2007 года у Ельцина, находившегося на лечении в Центральной клинической больнице, остановилось сердце.

В марте 2024 года Путин вспомнил, как уже уходящий с поста главы государства Ельцин предложил ему баллотироваться на высшую должность в стране По словам действующего президента, он ответил, что не готов выдвинуть свою кандидатуру. При этом Путин подчеркнул, что дал бы тот же ответ, если можно было бы вернуться назад в это время.