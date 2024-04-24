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13:19, 24 апреля 2024Россия

В Кремле оценили роль Ельцина в становлении современной России

Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, сказать «в двух словах» о такой исторической фигуре как Ельцин было не верно.

Помимо этого, отвечая на вопрос о традиционном звонке действующего президента России Владимира Путина вдове Ельцина Наине, Песков пообещал уточнить информацию об этом и сообщить позже.

Борис Ельцин был первым всенародно избранным президентом России. Он пробыл на посту главы государства с 1991 по 1999 год, уйдя в отставку по собственному желанию. 23 апреля 2007 года у Ельцина, находившегося на лечении в Центральной клинической больнице, остановилось сердце.

В марте 2024 года Путин вспомнил, как уже уходящий с поста главы государства Ельцин предложил ему баллотироваться на высшую должность в стране По словам действующего президента, он ответил, что не готов выдвинуть свою кандидатуру. При этом Путин подчеркнул, что дал бы тот же ответ, если можно было бы вернуться назад в это время.

ЖЗЛ
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