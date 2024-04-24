В Курске объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о ракетной опасности

В Курске объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он. Губернатор добавил, что тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Спустя 10 минут Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в Курске.

17 апреля стало известно, что российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородской областью. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки около 23:00. В результате атаки никто не пострадал.