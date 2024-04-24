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11:21, 24 апреля 2024Бывший СССР

В молдавской оппозиции назвали последствия уголовного преследования Гуцул

Блок «Победа»: преследование Гуцул может дестабилизировать ситуацию в Гагаузии
Евгения Гуцул (в центре)

Евгения Гуцул (в центре). Фото: Дмитрий Терехов / Sputnik / РИА Новости

Уголовное преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул может дестабилизировать ситуацию в автономии. Об этом заявили в молдавском оппозиционном блоке «Победа», сообщает ТАСС.

В политсиле потребовали «прекращения безосновательного уголовного преследования» Гуцул, подчеркнув, что провокации Кишинева могут спровоцировать дестабилизацию ситуации в Гагаузии.

Ранее стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в суд материалы уголовного дела против Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Им было предъявлено обвинение в сознательном «принятии финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» в течение длительного времени.

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