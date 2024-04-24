В молдавской оппозиции назвали последствия уголовного преследования Гуцул

Блок «Победа»: преследование Гуцул может дестабилизировать ситуацию в Гагаузии

Уголовное преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул может дестабилизировать ситуацию в автономии. Об этом заявили в молдавском оппозиционном блоке «Победа», сообщает ТАСС.

В политсиле потребовали «прекращения безосновательного уголовного преследования» Гуцул, подчеркнув, что провокации Кишинева могут спровоцировать дестабилизацию ситуации в Гагаузии.

Ранее стало известно, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии направила в суд материалы уголовного дела против Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Им было предъявлено обвинение в сознательном «принятии финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» в течение длительного времени.