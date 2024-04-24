Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:54, 24 апреля 2024Бывший СССР

В Раде намекнули на незаконность приостановки выдачи документов консульствами

Депутат Рады Бобровская: решение МИД по консульствам является полузаконным

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Член комитета Верховной Рады Украины по обороне Соломия Бобровская намекнула на незаконность решения МИД Украины приостановить оказание консульских услуг украинским мужчинам. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Бобровская прокомментировала решение МИД Украины приостановить выдачу документов мужчинам призывного возраста консульствами. Она подчеркнула, что такое «полузаконное» распоряжение вызвало недовольство украинцев и дало сомнительный результат.

«Я думаю, что мы на ближайшее заседание комитета их вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали», — заявила депутат. Она добавила, что целью изменений в законодательстве было обеспечение постановки мужчин на воинский учет за рубежом, а не прекращение выдачи документов.

Ранее МИД Украины сообщил, что возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая. Отмечается, что решение будет связано со вступлением в силу закона о мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за Россию сербский доброволец попросил Путина о помощи. Почему его хотят выдворить из страны?

      Россиянка попала в больницу с острым удушьем из-за съеденных год назад фисташек

      Патрушев назвал причину страха прозападных стран признать правоту России

      На Украине назвали причину провала обороны ВСУ в Очеретино

      Россиянка по вине УК три года жила в затопленной квартире

      Президент Грузии помиловала участника акций протеста против закона об иноагентах

      Молдавского оппозиционера Шора обвинили в использовании «грязных денег»

      Иранского министра захотели арестовать за теракт 30-летней давности

      Подозреваемый в расправе над молодой россиянкой задержан

      Верховная Рада одобрила увеличение пограничных войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше