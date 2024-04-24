В Раде намекнули на незаконность приостановки выдачи документов консульствами

Депутат Рады Бобровская: решение МИД по консульствам является полузаконным

Член комитета Верховной Рады Украины по обороне Соломия Бобровская намекнула на незаконность решения МИД Украины приостановить оказание консульских услуг украинским мужчинам. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Бобровская прокомментировала решение МИД Украины приостановить выдачу документов мужчинам призывного возраста консульствами. Она подчеркнула, что такое «полузаконное» распоряжение вызвало недовольство украинцев и дало сомнительный результат.

«Я думаю, что мы на ближайшее заседание комитета их вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали», — заявила депутат. Она добавила, что целью изменений в законодательстве было обеспечение постановки мужчин на воинский учет за рубежом, а не прекращение выдачи документов.

Ранее МИД Украины сообщил, что возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая. Отмечается, что решение будет связано со вступлением в силу закона о мобилизации.