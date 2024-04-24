В России исключили мирное урегулирование из-за поставок техники США

Слуцкий: военный пакет США обнуляет перспективы урегулирования на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал одобрение президентом США Джо Байденом военной помощи Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий заявил, что никакие поставки техники не спасут Украину и не сделают США великими. Он исключил мирное урегулирование конфликта на Украине из-за действий Вашингтона.

«Подписав сегодняшний пакет, он (Байден — прим. «Ленты.ру») собственноручно расписался в поддержке и соучастии в военных преступлениях украинских фашистов», — отметил депутат.

В среду, 24 апреля, Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.