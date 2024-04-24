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23:51, 24 апреля 2024Россия

В России исключили мирное урегулирование из-за поставок техники США

Слуцкий: военный пакет США обнуляет перспективы урегулирования на Украине
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал одобрение президентом США Джо Байденом военной помощи Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий заявил, что никакие поставки техники не спасут Украину и не сделают США великими. Он исключил мирное урегулирование конфликта на Украине из-за действий Вашингтона.

«Подписав сегодняшний пакет, он (Байден — прим. «Ленты.ру») собственноручно расписался в поддержке и соучастии в военных преступлениях украинских фашистов», — отметил депутат.

В среду, 24 апреля, Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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