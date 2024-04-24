В России школьникам вместо видео о космосе показали ужасы и довели до тошноты

В Дагестане школьникам вместо видео о космосе показали ужасы и довели до тошноты

В Дагестане школьникам вместо видео о космосе показали ужасы, которые довели детей до слез и тошноты. Видео с показа опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно стоящий в школе надувной шатер, внутри которого школьникам демонстрируют страшные ролики. При этом дети кричат и плачут.

Как сообщило издание, на мероприятии, организованном в честь Дня космонавтики в махачкалинской гимназии № 17, детям должны были показывать инсталляцию с небесной сферой и звездами. Для этого в специальном шатре разместились 60 учеников с первого по шестой классы. По словам родителей, после показа страшных видео гимназисты не могли заснуть. Они также утверждают, что директор образовательного учреждения пытается все замять. Кроме того, россиянке, которая распространила по сети видео из шатра, пришлось уехать из города из-за травли со стороны родственников хозяина планетария, пишет канал.

В свою очередь, дагестанская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Ведомство даст оценку действиям организаторов показа и уполномоченных должностных лиц.

Ранее ученикам 9-11 классов курганской школы показали ЛГБТ-спектакль (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Как рассказала детский омбудсмен по региону Алена Лопатина, ответственность за демонстрацию постановки лежит на организаторах. Содержание спектакля она объяснила желанием авторов произвести эффект на зрителя.