Возлюбленная Леонардо Ди Каприо похвасталась фигурой в бикини

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась в бикини на пляже

Итальянская модель Виттория Черетти похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо снялась во время отдыха на пляже. Манекенщицу запечатлели, когда она лежала на песке, согнув одну ногу в колене и подняв руки над головой.

При этом девушка примерила черное бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с заниженной талией. Кроме того, модель надела солнцезащитные очки в футуристическом стиле.

Ранее в апреле Леонардо Ди Каприо заметили с известным дизайнером Стеллой Маккартни на фоне слухов о помолвке с Витторией Черетти.

