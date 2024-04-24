Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:28, 24 апреля 2024Ценности

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо похвасталась фигурой в бикини

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась в бикини на пляже

Фото: @vittoria

Итальянская модель Виттория Черетти похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо снялась во время отдыха на пляже. Манекенщицу запечатлели, когда она лежала на песке, согнув одну ногу в колене и подняв руки над головой.

При этом девушка примерила черное бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с заниженной талией. Кроме того, модель надела солнцезащитные очки в футуристическом стиле.

Ранее в апреле Леонардо Ди Каприо заметили с известным дизайнером Стеллой Маккартни на фоне слухов о помолвке с Витторией Черетти.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Заместитель Сергея Шойгу задержан по делу о взятке. Его называли самым богатым силовиком России

      Канада разрешила производить Airbus из российского титана

      Сторонник «Азова» получил должность в Хельсинкской комиссии США

      Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России

      Российские супруги подрались из-за ребенка и уронили его

      Глава Минздрава Крыма пообещал уйти в отставку в одном случае

      Китайский клуб КХЛ проведет пятый подряд сезон в Мытищах

      Россиянин проник в пустой самолет и пригрозил его взорвать

      Раскрыты подробности задержания замминистра обороны России

      Швейцария высказалась об участии России в урегулировании конфликта с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше