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20:30, 24 апреля 2024Ценности

Юлианна Караулова пожалела об одном изменении внешности

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва» 

Певица и телеведущая Юлианна Караулова призналась, что сожалеет об одной популярной косметологической процедуре. Соответствующий комментарий публикует NEWS.ru.

36-летняя знаменитость посетила гала-ужин телеканала МУЗ-ТВ в Москве, на котором в беседе с журналистами рассказала, что к косметологии относится положительно. По ее словам, после рождения ребенка она решила увеличить губы, однако осталась недовольна результатом.

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Как утверждает звезда, врач вколол ей чрезмерное количество ботокса, вследствие чего ей не нравилась измененная внешность. «Пока препарат выходил, где-то полгода, я себе не очень нравилась в зеркале. Такие пельмешки я видела, близкие видели. Не то чтобы мне кто-то делал замечания, но мне было некомфортно», — высказалась она.

В ноябре 2023 года Юлианна Караулова решила заработать миллион рублей на продаже своих старых вещей. В профиле звезды был представлен 31 товар общей стоимостью 1,076 миллиона рублей. Среди них на продажу были выставлены предметы гардероба марок Gucci, Loewe, Moschino, Burberry, Ray Ban и другие.

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      Екатерина Ештокина
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