Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

Захарова: Вашингтон планирует отвлечь внимание от тайной «сходки» Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала тайную поставку США дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) на Украину, назвав это попыткой Вашингтона отвлечь внимание на «сходки» Зеленского, передает ТАСС.

«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане», — заявила Захарова.

По ее мнению, США планируют под предлогом мирных намерений «затащить всех» на саммит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, попутно наращивая террористический потенциал Украины.

Ранее в Пентагоне объяснили секретность поставки ракет ATACMS . По словам ведомства, США не объявили о поставке дальнобойных баллистических ракет ATACMS в марте по просьбе Украины.