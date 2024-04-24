Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:09, 24 апреля 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

Захарова: Вашингтон планирует отвлечь внимание от тайной «сходки» Зеленского

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала тайную поставку США дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) на Украину, назвав это попыткой Вашингтона отвлечь внимание на «сходки» Зеленского, передает ТАСС.

«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане», — заявила Захарова.

По ее мнению, США планируют под предлогом мирных намерений «затащить всех» на саммит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, попутно наращивая террористический потенциал Украины.

Ранее в Пентагоне объяснили секретность поставки ракет ATACMS . По словам ведомства, США не объявили о поставке дальнобойных баллистических ракет ATACMS в марте по просьбе Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      На Украине раскритиковали слова Кулебы о проживающих за границей военнообязанных

      Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

      На Украине увидели опасную тенденцию в действиях российских войск

      Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

      Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

      Россияне сравнили бурю в Греции с обычной весной в Петербурге

      Премьер Испании приостановил свои обязанности и решил поразмыслить о будущем

      Кабмин Украины принял запрет на получение загранпаспортов за пределами страны

      В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше