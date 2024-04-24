Севастопольский губернатор Развожаев предупредил жителей о громких звуках

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках. Соответствующий пост опубликовал градоначальник Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Губернатор отметил, что во время тренировки будут проводиться стрельбы из различных видов стрелкового оружия. «В городе все спокойно», — добавил он.

В начале апреля Развожаев предупреждал жителей Севастополя об учениях с применением бомбометов. «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», — сообщал он тогда.