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19:32, 24 апреля 2024Россия

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

Севастопольский губернатор Развожаев предупредил жителей о громких звуках

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках. Соответствующий пост опубликовал градоначальник Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Губернатор отметил, что во время тренировки будут проводиться стрельбы из различных видов стрелкового оружия. «В городе все спокойно», — добавил он.

В начале апреля Развожаев предупреждал жителей Севастополя об учениях с применением бомбометов. «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», — сообщал он тогда.

ЖЗЛ
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