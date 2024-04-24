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11:59, 24 апреля 2024Наука и техника

Раскрыты подробности о заражении людей оленьей зомби-болезнью

Neurology: два случая прионной болезни у людей связали с болезнью оленей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Небольшая группа медицинских работников и исследователей США раскрыли подробности о двух предполагаемых случаях заражения людей редким прионным заболеванием, известным как оленья зомби-болезнь. Их выводы доступны в статье, опубликованной в журнале Neurology.

Прионные заболевания возникают, когда в нервной системе происходит неправильное сворачивание прионных белков. Все они на настоящий момент являются неизлечимыми и прогрессируют до тех пор, пока инфицированный человек не уходит из жизни. Заболевание начинается с первоначального неправильного сворачивания одной молекулы, которая воздействует на другие такие же белки, заставляя их неправильно сворачиваться таким же образом.

В ходе исследования 72-летний мужчина был госпитализирован в Центр медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио. Он сообщил, что испытывает замешательство и эмоциональные проблемы. Со временем он начал испытывать и другие симптомы, в том числе судороги, и пациенту поставили диагноз болезнь Крейтцфельдта-Якоба (аналог коровьего бешенства). Одновременно с этим в больницу попал другой пациент с теми же симптомами. Специалисты выявили связь между ними: пациенты знали друг друга, были местными охотниками на оленей и употребляли оленину.

Исследователи предполагают, что оба пациента контактировали с оленями, пораженными хронической истощающей болезнью, что позволяет предположить потенциальную передачу прионов от одного вида к другому.

Тем не менее авторы отмечают, что на настоящий момент убедительных доказательств межвидовой передачи прионов не существует. Необходимы дополнительные исследования, чтобы связать хроническую истощающую болезнь у оленей со спорадическими случаями болезни Крейтцфельдта-Якоба в том же регионе.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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