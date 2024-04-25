Алиев допустил подачу газа в Армению

Алиев: Армения может стать получателем азербайджанского газа

Армения потенциально может стать получателем газа из Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

По словам главы государства, сотрудничество Баку и Еревана подобного рода «было бы естественно».

«Когда мы говорили о Зангезурском коридоре, мы не упомянули, что рассматриваем его не только как средство для железнодорожного или автомобильного сообщения, но и как потенциальный маршрут для проведения линий коммуникации», — отметил Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что в рамках расширения экспортных возможностей Баку допускает проведение через Армению одной из линий электропередачи и газопровода. Глава государства также добавил, что ему известно о желании Еревана присоединиться к черноморскому энергетическому кабелю для получения дополнительных мощностей. Однако, подчеркнул Алиев, Армения не может сделать это, «так как не урегулированы отношения с Азербайджаном».

Ранее Алиев пожаловался на отсутствие упоминаний Зангезурского коридора в договоре с Арменией. Он также уличил Ереван в намерении отменить данное положение.