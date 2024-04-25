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09:22, 25 апреля 2024Бывший СССР

Алиев ответил на вопрос о военной помощи Азербайджана Украине

Алиев словами «абсолютно ничем» ответил на вопрос о военной помощи Украине

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Азербайджан не может сделать абсолютно ничего сделать для оказания военной помощи Украине. Так на вопрос о возможных поставках оружия Киеву со стороны Баку ответил президент закавказской республики Ильхам Алиев, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Ничего, абсолютно ничего. И мы говорим об этом открыто и публично», — приводятся в публикации слова азербайджанского лидера.

Алиев добавил, что республика может помочь Украине гуманитарной помощью, но не оружием.

Ранее Алиев назвал реалистичные сроки для подписания мирного договора Баку с Ереваном. По его словам, это может произойти до начала октября 2024 года.

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      Глеб Палехов
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