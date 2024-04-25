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10:05, 25 апреля 2024Экономика

Минпромторг рассказал о желании «Ашана» остаться в России

Замглавы Минпромторга Евтухов рассказал о заявлении «Ашана» о работе в России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Далеко не все западные компании стремятся уйти из России, например французская сеть «Ашан» не планирует закрывать или продавать магазины. Об этом в комментарии РБК заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, компания прислала официальное обращение в Минпромторг с обещанием продолжать работу на территории страны. Когда это случилось, чиновник не указал.

Вместе с тем Евтухов признал, что многие организации не выдерживают давление властей своих стран. «Не хотят уходить, подвергаются давлению, буллингу, угрозам», — пересказал он, похвалив те организации, которые все равно выбирают продолжать зарабатывать в России.

Компания Ceetrus, входящая в группу Auchan, владеющая и управляющая торговыми комплексами, в апреле закрыла сделку по продаже российских активов. Их новым собственником стала компания «Торговые галереи».

Летом прошлого года СМИ сообщали, что желающие покинуть российский рынок компании сталкиваются с большими сложностями. Они касаются как разрешений правительственной комиссии на продажу бизнеса, так и требований больших скидок при сделке.

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      Платон Щукин
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