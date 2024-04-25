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15:58, 25 апреля 2024Экономика

Части россиян пообещали зимнюю погоду на майских праздниках

Вильфанд: зимняя погода на майских праздниках будет на юге азиатской части РФ

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

На значительной части территории РФ погода на майские праздники будет зимней. Невысокие температуры и вероятность выпадения снега россиянам пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с 360.ru.

По словам синоптика, в данный момент большая часть азиатской территории страны, или две трети территории России, покрыты снегом. Он растаял лишь на юге Красноярского края, Иркутской области, а также в Забайкалье, Бурятии, Туве, Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье, уточнил специалист. Кроме того, отрицательные температуры и снег наблюдаются в Архангельской области, на востоке Республики Коми, на севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Вильфанд отметил, что в данный момент в южных регионах азиатской части страны дневные температуры сейчас составляют около плюс 5-8 градусов. К концу месяца столбики термометров там поднимутся до 15 градусов тепла, однако к первомайским праздникам ночные температуры вновь опустятся до отрицательных значений. «Но выпасть снег может очень легко при отрицательных ночных температурах. В Томской области сегодня ночью было от минус 6 до минус 10, а днем до плюс 6-10. Завтра ночные температуры отрицательные, а также послезавтра и до конца месяца, даже в начале мая. Поэтому снег, конечно, может выпадать, особенно в самые последние дни апреля. Ничего удивительного в этом нет», — заключил эксперт.

Ранее в апреле о погоде на майские праздники рассказали жителям Москвы.

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      Полина Кислицына
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