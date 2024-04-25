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11:49, 25 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта угроза мировым запасам шоколада

PLOS ONE: мировым запасам шоколада угрожает разрушительный вирус
Какао-дерево

Какао-дерево. Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

Ученые Техасского университета, раскрыли угрозу, которую представляет разрушительный вирус, для мировых запасов шоколада. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Вирус распространяется насекомыми-вредителями мучнистыми червецами, что приводит к потерям от 15 до 50 процентов урожая какао-бобов в Гане, одном из трех мировым центров производства шоколада. Червецы, против которых пестициды неэффективны, поедают листья, почки и цветы какао-деревьев, а вирус вызывает болезнь опухших побегов какао (CSSVD).

Фермеры могут бороться с распространяющим вирус мучнистым червецом, вводя деревьям вакцины, чтобы защитить их от инфекции. Однако вакцины дороги, особенно для фермеров с низкой заработной платой, а вакцинированные деревья дают меньший урожай какао, что усугубляет разрушительные последствия вируса.

Для борьбы с болезнью была разработана новая стратегия, которая определяет, на каком расстоянии должны находиться вакцинированные деревья и обычные деревья друг от друга, чтобы предотвратить распространение мучнистых червецов.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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