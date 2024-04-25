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11:59, 25 апреля 2024Культура

Депутат из Красноярска призвал запретить выступление Инстасамки

Депутат Дюков призвал запретить выступление Инстасамки из-за аморальности

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутат из Красноярска Вячеслав Дюков призвал запретить выступление хип-хоп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), а также музыканта Ramil (настоящее имя — Рамиль Алимов) на предстоящем VK Fest. Об этом он сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Государственный деятель выступил с предложением исключить артистов из списка выступающих на фестивале, так как содержание части их треков является аморальным, что совсем «не нужно гражданам».

«Все коллеги, присутствующие на заседании Фракции меня единодушно поддержали. Как только руководителем Фракции "Единой России" Дмитрием Викторовичем Власовым будет документально оформлено решение Фракции и все коллеги подпишут это наше обращение, обязательно выложу сюда этот документ», — написал Дюков.

В начале апреля «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом. В 2024-м мероприятие пройдет в девятый раз. В 2023 году оно объединило 200 тысяч зрителей и 500 артистов, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих звезд.

Ранее Инстасамка обвинила украинскую исполнительницу Светлану Лободу в копировании артистки Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба).

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      Анастасия Астахова
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