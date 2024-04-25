На берегу нашли дельфина с пулей в сердце

В США объявили награду за информацию о человеке, пустившем пулю в дельфина

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило награду за информацию о человеке, стрелявшего в дельфина-афалину. Об этом сообщает New York Post.

Останки молодого дельфина нашли 14 марта на берегу в американском штате Луизиана. Вскрытие показало, что неизвестный пустил несколько пуль в его сердце, мозг и позвоночник.

Правоохранительный отдел NOAA, расследующий обстоятельства произошедшего, пообещал выплатить 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) за информацию, которая поможет арестовать виновника.

В США действует закон о защите морских млекопитающих, который предусматривает наказание за причинение вреда дельфинам. Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы.

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