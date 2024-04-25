Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:49, 25 апреля 2024Из жизни

На берегу нашли дельфина с пулей в сердце

В США объявили награду за информацию о человеке, пустившем пулю в дельфина

Фото: Andy Heyward / Shutterstock / Fotodom

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило награду за информацию о человеке, стрелявшего в дельфина-афалину. Об этом сообщает New York Post.

Останки молодого дельфина нашли 14 марта на берегу в американском штате Луизиана. Вскрытие показало, что неизвестный пустил несколько пуль в его сердце, мозг и позвоночник.

Правоохранительный отдел NOAA, расследующий обстоятельства произошедшего, пообещал выплатить 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) за информацию, которая поможет арестовать виновника.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

В США действует закон о защите морских млекопитающих, который предусматривает наказание за причинение вреда дельфинам. Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы.

Ранее сообщалось, что группа из примерно 15 косаток застряла в дрейфующих льдах в районе японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Животных, вероятно, занесло течением из России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      В Одессу впервые за два года пришел контейнеровоз из Китая

      В КГБ Белоруссии заявили о планах оппозиции спровоцировать катастрофы в стране

      Стерлигов назвал дочь и жену еретичками и лишил наследства

      На берегу нашли дельфина с пулей в сердце

      Утечка масла произошла при посадке Boeing с двумя сотнями пассажиров на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше