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15:46, 25 апреля 2024Наука и техника

Обнаружены древнейшие следы магнитного поля Земли

В Гренландии обнаружены древнейшие следы существования магнитного поля Земли

Фото: Claire Nichols / phys.org

Ученые Оксфордского университета и Массачусетского технологического института обнаружили древнейшие неоспоримые следы существования магнитного поля Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research Solid Earth.

Геологи проанализировали древнюю последовательность железосодержащих пород из формации Исуа в Гренландии. Оказалось, что породы, датируемые 3,7 миллиарда лет назад, образовались, когда сила магнитного поля достигала не менее 15 микротесла, сравнимой с современным магнитным полем (30 микротесла).

Результаты предоставляют старейшую оценку силы магнитного поля Земли, полученную на основе целых образцов горных пород, что обеспечивает более точные и надежные данные, чем предыдущие исследования, в которых использовались отдельные кристаллы.

Хотя напряженность магнитного поля, по-видимому, оставалась относительно постоянной, известно, что солнечный ветер в прошлом был значительно сильнее. Это говорит о том, что защита поверхности Земли от солнечного ветра со временем усилилась, что, возможно, позволило жизни переместиться на континенты и покинуть океаны.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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