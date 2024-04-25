Генсек НАТО призвал членов альянса покаяться перед Украиной

Столтенберг: члены НАТО должны признать, что не дали Украине обещанную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса покаяться перед Киевом. По его словам, они должны открыто признать, что не дали всю обещанную помощь, о которой Украина просила последние несколько месяцев, и виной этому — задержка выделения пакета помощи от США и поставок артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters.

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали. В течение месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи, а в Европе поставки снарядов были намного ниже того уровня, который мы пообещали. Эти задержки имеют последствия [на фронте]», — заявил он, призвав участников западного оборонного блока «оперативно увеличить поставки военной помощи для Украины».

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит около 61 миллиарда долларов.