Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 25 апреля 2024Мир

Генсек НАТО призвал членов альянса покаяться перед Украиной

Столтенберг: члены НАТО должны признать, что не дали Украине обещанную помощь

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса покаяться перед Киевом. По его словам, они должны открыто признать, что не дали всю обещанную помощь, о которой Украина просила последние несколько месяцев, и виной этому — задержка выделения пакета помощи от США и поставок артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters.

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали. В течение месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи, а в Европе поставки снарядов были намного ниже того уровня, который мы пообещали. Эти задержки имеют последствия [на фронте]», — заявил он, призвав участников западного оборонного блока «оперативно увеличить поставки военной помощи для Украины».

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит около 61 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

      «Самая красивая спортсменка мира» показала на камеру откровенное декольте

      Два украинских дрона с боезарядами сбили в Курской области

      Участники «Бессмертного полка» в Кишиневе не смогут собраться на главной площади

      США предрекли новый кризис из-за помощи Украине

      Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

      Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?

      В США рассказали о первоначальном плане удара по России

      В Кремле подвели итоги встречи Путина и представителей бизнеса

      Раскрыта одна из крупнейших краж золота в истории. Как воры сумели скрыться с тысячами слитков, почти не оставив следов?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше