Германия и Франция решили реформировать европейское оборонное сотрудничество

Euractiv: ФРГ и Франция обсуждают реформу европейского оборонного сотрудничества

ФРГ и Франция обсуждают реформу европейского оборонного сотрудничества, хотят сделать его более привлекательным, уменьшив административную нагрузку. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что Берлин и Париж выдвинули идею создания «клуба желающих и способных» правительств стран Европейского союза (ЕС), которые будут работать вместе над определением оборонных проектов, в результате было создано Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO).

Однако до сих пор успех оставался весьма ограниченным: первоначально было запущено 68 проектов, но четыре были заброшены из -за отсутствия прогресса или актуальности. Германия и Франция решили, что PESCO «не приводит к повышению стратегической значимости и испытывает недостаток политического внимания».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что королевство увеличит расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП, что сделает ее оборонный бюджет самым большим в мире после США. Он пообещал, что данная мера позволит перевести британскую оборонную промышленность «в режим войны».