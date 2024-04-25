Российская супермодель Ирина Шейк показала внешность на архивном фото из молодости. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица поделилась снимком (на момент написания новости он удален), на котором она предстала со своей сестрой Татьяной Петенковой-Шайхлисламовой. На кадре звезда позирует в топе нежно-голубого оттенка на молнии и широких бретелях, а также в джинсовой мини-юбке.

В свою очередь, родственница знаменитости примерила бежевое платье с принтом. Девушки стоят под большим зонтом. «Happy Birthday, sister», — подписала Шейк пост, поздравив сестру.

Ранее в апреле Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото. Модель поделилась снимком, на котором она была запечатлена в облегающей черной юбке и бюстгальтере.