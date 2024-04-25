В США высказались о военной стратегии Израиля

Джонсон: США не должны диктовать Израилю, какую военную стратегию проводить

Вашингтон не должен диктовать Израилю, как проводить военную операцию в секторе Газа. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает CNN.

«Мы не должны диктовать военную стратегию Израилю, мы должны поддерживать нашего союзника», — высказался политик. Он добавил, что израильская сторона делает все возможное, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения, но «это война».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека. Тель-Авиву необходимо следовать международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения, отметил он.