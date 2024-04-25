Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:38, 25 апреля 2024Мир

В США высказались о военной стратегии Израиля

Джонсон: США не должны диктовать Израилю, какую военную стратегию проводить

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вашингтон не должен диктовать Израилю, как проводить военную операцию в секторе Газа. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает CNN.

«Мы не должны диктовать военную стратегию Израилю, мы должны поддерживать нашего союзника», — высказался политик. Он добавил, что израильская сторона делает все возможное, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения, но «это война».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека. Тель-Авиву необходимо следовать международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Заболеваниями не страдает, держится». Правозащитник рассказал о моральном состоянии замминистра обороны Иванова в СИЗО

      Российский танк уничтожил до отделения солдат ВСУ на правом берегу Днепра

      Раскрыты подробности об уничтожении Abrams в зоне спецоперации

      Девушка собирала грибы и наткнулась на жуткую картину

      Названы влияющие на размер будущей пенсии факторы

      В Японии высказались по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

      Путешественник раскрыл отличия женщин в Новой Зеландии от россиянок

      Байдена обвинили во лжи об Украине перед выборами

      ВСУ при бегстве из Ласточкина минировали дома и школы

      Во Франции назвали цель Запада на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше