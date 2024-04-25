Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:50, 25 апреля 2024Ценности

Известная актриса в прозрачном платье снялась для обложки Vogue

Американская актриса Камила Мендес в прозрачном платье снялась для обложки Vogue

Фото: @zoeygrossman / @voguemexico

Известная американская актриса Камила Мендес в откровенном наряде снялась для обложки майского номера мексиканской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летнюю звезду сериала «Ривердейл» запечатлели на фоне неба в прозрачном бордовом платье на тонких бретелях, украшенном цветочной вышивкой. Также она надела черные трусы-шорты и отказалась от бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь руками.

Кроме того, в рамках фотосессии знаменитость примерила золотистый металлический топ в виде крыльев на цепочке вместо лямок и голубые джинсы с заниженной талией. Известно, что автором данных кадров стала популярный фотограф Зои Гроссман.

Ранее в апреле американская актриса Сидни Суини снялась в топе от бикини и мини-шортах во время отдыха на Гавайях.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      В Одессу впервые за два года пришел контейнеровоз из Китая

      В КГБ Белоруссии заявили о планах оппозиции спровоцировать катастрофы в стране

      Стерлигов назвал дочь и жену еретичками и лишил наследства

      На берегу нашли дельфина с пулей в сердце

      Утечка масла произошла при посадке Boeing с двумя сотнями пассажиров на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше