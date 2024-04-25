Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

Песков не исключил нарушение законодательства США при поставках ракет Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Он не исключил, что было нарушено внутреннее законодательство США, передает РИА Новости.

«Здесь есть очень интересный аспект этой ситуации: ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, те, кто принимал и реализовывал решение о тайных поставках Украине дальнобойных ракет, нарушали американское законодательство. Он отметил, что конгрессмены должны задаться вопросом законности поставок.

Песков назвал подливанием масла в огонь тайные поставки США дальнобойных ракет Украине

«Они продолжают подливать масла в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — сказал он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что США поставками ракет Украине лишний раз подтверждают свою непосредственную вовлеченность в конфликт.

США тайно поставили ракеты Украине, включив их в мартовский пакет военной помощи

«Администрация [президента США Джо] Байдена в прошлом месяце впервые за двухлетнюю войну тайно отправила Украине ракеты большой дальности — и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко в тылу России», — сообщала газета Politico со ссылкой на источники.

Также отмечалось, что США были намерены включить в новый пакет военной помощи дополнительные системы ATACMS дальнего действия. Сумма поддержки оценивалась в один миллиард долларов.

Украина получила более 100 ракет ATACMS

О том, что Киев получил более 100 дальнобойных ракет и уже применил их в ходе боевых действий против России, заявила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В публикации сослались на слова высокопоставленного американского чиновника, который заявил, что в середине февраля президент Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет большой дальности и большего количества кассетных боеприпасов. По одной из версий издания, украинские власти не упомянули о поставке, чтобы сохранить использование ракет в тайне от России.

Песков указал на последствия поставок американских ракет Украине. По его словам, из-за увеличения дальности действия ракет Украины будет расширяться буферная зона, которая необходима для сохранения безопасности России.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, в свою очередь, отметил, что переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты имеют несколько недостатков. Так, система полета оружия легко распознается нашими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и, соответственно, его легко сбить. Кроме того, у ракет очень сложная система корректировки, из-за чего их сложно отнести к высокоточному оружию.