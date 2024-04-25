Лукашенко обвинил Запад в превращении Украины в наркомана

Лукашенко: Запад превратил Украину в наркомана на коротком поводке обещаний

Украину превратили в «наркомана на коротком поводке обещаний». В этом страны Запада обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании, трансляция доступна на YouTube.

«[Страны Запада] превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения и финансовых вливаний», — заявил глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что Запад целенаправленно затягивает конфликт на Украине.

Ранее президент Белоруссии оценил, как помощь США Украине повлияет на ситуацию на фронте. По его словам, 60 миллиардов долларов, которые Киев получит от Вашингтона, нисколько не изменят обстановку на передовой.

Лукашенко также рассказал о реальном риске для Белоруссии, который создает ситуация на Украине. Президент уточнил, что Вашингтон делает все, чтобы втянуть республику в конфликт и «ослабить и западноевропейский, и восточноевропейский регионы».