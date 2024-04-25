Лукашенко пообнимался с ядерной боеголовкой

Лукашенко: я обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что обнимался с ядерной боеголовкой. Об этом глава государства рассказал на Всебелорусском народном собрании, трансляция доступна на YouTube.

Он отметил, что после распада СССР на территории Белоруссии находилось самое современное на то время стратегическое ядерное оружие. Президент добавил, что такое оружие и сейчас остается на вооружении у России.

«Были размещены [ядерные боеприпасы], и я их видел. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения», — поделился Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил о причине своих сожалений. По его словам, она заключается в выведении ядерного оружия после распада Советского Союза.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия. Он заявил, что «это наше дело с [президентом России Владимиром] Путиным». Глава республики также уточнил, что советуется с лидером РФ по вопросам использования не только тактического, но и обычного оружия.

