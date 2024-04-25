Лукашенко рассказал о планах расширения НАТО

Лукашенко: Вашингтон формирует образ врага в лице Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон формирует образ врага в лице Москвы и Минска для расширения НАТО, передает РИА Новости.

«Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать, Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении», — заявил белорусский лидер.

По его словам, Вашингтон и Брюссель формируют вокруг России пояс недружественных государств, а на очереди вступления в НАТО уже другие страны Европы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украину превратили в «наркомана на коротком поводке обещаний». Он также подчеркнул, что Запад целенаправленно затягивает конфликт на Украине.