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12:09, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планах расширения НАТО

Лукашенко: Вашингтон формирует образ врага в лице Москвы и Минска
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон формирует образ врага в лице Москвы и Минска для расширения НАТО, передает РИА Новости.

«Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать, Вашингтон поступательно продвигает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении», — заявил белорусский лидер.

По его словам, Вашингтон и Брюссель формируют вокруг России пояс недружественных государств, а на очереди вступления в НАТО уже другие страны Европы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украину превратили в «наркомана на коротком поводке обещаний». Он также подчеркнул, что Запад целенаправленно затягивает конфликт на Украине.

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      Валентин Карант
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