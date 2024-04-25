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08:38, 25 апреля 2024Россия

Матвиенко призвала наказать желающих поражения России соотечественников

Матвиенко: нужно привлечь к ответственности россиян, ругающих страну за рубежом
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com

Те, кто уехал из России и продолжают ругать свою страну, желая ей поражения, должны быть наказаны в случае возвращения на родину, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать», — сказала она.

При этом Матвиенко отметила, что есть соотечественники, которые уехали по разным причинам, например, по деловым или бытовым обстоятельствам. По мнению спикера, нужно создать условия для их возращения, если они не выступали против своей страны, не желали ей вреда.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что российские граждане, уехавшие из страны и «переметнувшиеся на сторону врага», не будут хорошо приняты на родине.

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      Сергей Грехов
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