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06:37, 25 апреля 2024Россия

МЧС предотвратило прорыв дамбы в российском регионе

В МЧС России заявили о предотвращении прорыва дамбы в Тюменской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Как отметили в министерстве, на дамбе, по которой проходит федеральная автомобильная дорога ТюменьОмск, обнаружили течь. «За несколько часов спасатели с применением тяжелой техники засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается», — подчеркнули в МЧС.

На данный момент федеральная трасса Тюмень — Омск открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. Ряд населенных пунктов в регионе до сих пор подтоплен, и уровень воды снижается медленно, отметил он.

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      Марина Совина
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