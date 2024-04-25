Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:00, 25 апреля 2024Силовые структуры

Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

В Москве задержали рецидивиста за убийство женщины с сайта знакомств

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Москве правоохранители задержали 43-летнего рецидивиста Александра, который расправился с 60-летней кладовщицей с сайта знакомств и полгода скрывал преступление. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина была замужем, однако муж разрешил ей общаться с другими мужчинами при условии, что она ночует дома и всегда предупреждает, когда едет на свидание. С Александром пострадавшая познакомилась летом 2023 года на специализированном сайте. В конце ноября Александр пригласил возлюбленную на дачу в Новой Москве. Женщина пообещала мужу, что ночевать вернется домой, однако этого не сделала.

В результате мужчина созвонился с ухажером супруги, но тот сообщил, что женщина якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда она пропала. Пропавшую объявили в розыск. Обыски дачи Александра тогда не дали никаких результатов.

Спустя полгода следователи снова обратили внимание на ранее судимого мужчину, который после 18 лет колонии вышел на свободу только весной 2023 года. Он уже дал признательные показания.

Ранее суд арестовал предполагаемого «кислотного маньяка» из Подмосковья, нападавшего на прохожих с химической жидкостью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Макрон попросил Европу перестать быть вассалом США

      Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции обратиться к НАТО

      Россия ударила по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО

      В России объяснили заявление о попытке атаки на Белоруссию

      Макрон призвал ЕС создать силы быстрого реагирования

      Российский дзюдоист победил украинца на чемпионате Европы

      Байдену предложили вызвать силовиков для подавления протестов студентов

      Военный оценил количество воюющих на стороне Украины иностранных наемников

      Стала известна причина одобрения Конгрессом пакета помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше