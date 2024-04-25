Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

В Москве задержали рецидивиста за убийство женщины с сайта знакомств

В Москве правоохранители задержали 43-летнего рецидивиста Александра, который расправился с 60-летней кладовщицей с сайта знакомств и полгода скрывал преступление. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина была замужем, однако муж разрешил ей общаться с другими мужчинами при условии, что она ночует дома и всегда предупреждает, когда едет на свидание. С Александром пострадавшая познакомилась летом 2023 года на специализированном сайте. В конце ноября Александр пригласил возлюбленную на дачу в Новой Москве. Женщина пообещала мужу, что ночевать вернется домой, однако этого не сделала.

В результате мужчина созвонился с ухажером супруги, но тот сообщил, что женщина якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда она пропала. Пропавшую объявили в розыск. Обыски дачи Александра тогда не дали никаких результатов.

Спустя полгода следователи снова обратили внимание на ранее судимого мужчину, который после 18 лет колонии вышел на свободу только весной 2023 года. Он уже дал признательные показания.

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