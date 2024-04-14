Предполагаемого «кислотного маньяка» из Подмосковья заключили под стражу

СК сообщил об аресте подозреваемого в нападении с кислотой на женщин в Щелкове

Суд арестовал предполагаемого «кислотного маньяка» из Подмосковья, нападавшего на прохожих с химической жидкостью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) Московской области.

Как уточнили в ведомстве, в хулиганских действиях в отношении женщины и несовершеннолетней девушки обвиняется житель поселка Монино. В СК подчеркнули, что в ходе допроса мужчина дал признательные доказательства. Его поместили под стражу.

Помимо этого, проведен ряд следственных действий, включая опознание. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, а также планируется назначение химической и психолого-психиатрической.

Ранее пострадавшая от «кислотного маньяка» Анастасия Лобода рассказала, что не была знакома с подозреваемым. Россиянка заявила, что не знает, почему стала жертвой нападения. По ее словам, мужчина просто прошел мимо нее, потом вернулся и, не говоря ни слова, прицельно облил кислотой.

О серии нападений на женщин в подмосковном Монино стало известно 12 апреля. Как выяснилось, мужчина подходил к женщинам сзади и обливал их кислотой. От его действий пострадали взрослая россиянка и 16-летняя девушка. Жертвы нападений получили ожоги.

13 апреля по подозрению в преступлениях полиция задержала 31-летнего местного жителя, который, предварительно, оказался инженером и педагогом.