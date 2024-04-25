Неожиданный товар за десятки тысяч рублей стал трендом у молодежи

NYP: ланч-боксы люксовых марок за десятки тысяч рублей стали трендом у молодежи

Ланч-боксы за десятки тысяч рублей неожиданно стали трендом у молодежи. Соответствующий материал публикует издание New York Post.

Выяснилось, что модницы принялись скупать контейнеры для еды, которые представлены в ассортименте таких люксовых брендов, как Prada, Balenciaga, и Saint Laurent и других. Так, например, Balenciaga предлагает данный товар из нержавеющей стали за 693 доллара (65 тысяч рублей), а в линейку Prada включены нейлоновый ланч-бокс стоимостью 1990 долларов (185 тысяч рублей) и стальной бокс для сэндвича за 195 долларов (18 тысяч рублей).

«Ланч-боксы стали новым аксессуаром, говорящим о роскошном статусе их владельцев», — высказался о популярности изделия основатель марки Black+Blum Дэн Блэк.

В марте модный бренд Coperni представил сумку из воздуха.

